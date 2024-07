Pattinaggio artistico a rotelle presentati i World Skate Games 2024 Aracu | Il Mondiale dei Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) La rassegna iridata più grande della storia dello sport. Ieri, mercoledì 17 luglio, sono statinel suggestivo scenario di Piazza Kennedy di Rimini i Campionatidi, competizione in scena dal 6 al 21 settembre presso la Fiera del capoluogo romagnolo. L’evento come sappiamo è inserito all’interno dei, competizione che accoglie in unico luogo, in questo caso l’Italia, tutte le provedelle discipline affiliate alla Federazione Internazionale. Si tratterà di un’occasione unica nel proprio genere, considerata la vasta quantità di atleti che raggiungeranno Rimini: si parla infatti di oltre 2.000 pattinatori provenienti da 42 Nazioni, pronti a giocarsi 22 titoli iridati.