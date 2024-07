Osimhen al PSG arriva la decisione del calciatore | colpo di scena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo tantissime indiscrezioni sul suo futuro lontano dal Napoli, Victorha preso unache ha spiazzato tanti tifosi. Il Napoli ha iniziato le amichevoli di questo suo precampionato. Dopo aver battuto ieri per 4-0 l’Anaune, infatti, gli uomini di Antonio Conte si stanno preparando per la gara di sabato contro il Mantova neopromosso di Davide Possanzini. Tuttavia, ovviamente, queste ultime ore sono molto calde in casa partenopea per quanto riguarda il calciomercato. Giovanni Manna, dopo gli arrivi dei vari Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Marin, è infatti al lavoro per rinforzare ancora di più la squadra guidata da Antonio Conte. Tuttavia, il nuovo direttore sportivo del Napoli è ‘bloccato da ‘Victor’. Anche se sul centravanti nigeriano bisogna segnalare delle novità che potrebbe cambiare tutte le strategie di mercato del club campano.