Ordine d’arrivo Tour de France 2024 diciottesima tappa | Campenaerts si inpone in fuga il gruppo sonnecchia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Victortorna a vincere in un Grande Giro a distanza di tre anni. Ancora una, come quella Grado-Gorizia del Giro d’Italia 2021; stavolta il belga coglie l’occasione giusta alde, prendendosi la frazione che si chiude a Barcelonette battendo allo sprint ilse Matteo Vercher (TotalEnergies) ed il polacco Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers). Unaappannaggio dei fuggitivi, oltre trenta quest’oggi, con ilche ha lasciato fare poiché non c’erano uomini che potessero mettere paura in classifica. Tra i delusi Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) e Michael Matthews (Jayco-AlUla), nono e decimo.