Olimpiadi escrementi di topi e scarafaggi | le pessime condizioni igieniche degli alloggi degli agenti di supporto alla Polizia

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Siamo stati allertati delle lorodio indegne, delleantigeniche unite a numerosidie altra sporcizia“. Queste le parole di Celya Larroque, il capo del centro nazionale per gli studenti di pace del sindacato Alliance Police Nationale. Testimonianze che aumentano le polemiche attorno all’organizzazione dellea Parigi. “Abbiamo immediatamente contattato la Direzione Generale dellaNazionale (DGPN) in merito a questo problema e il nostro intervento ha portatodisinfestazione dei locali mediante fumigazione e congelamento“. La denuncia Gli studenti delle Forze di Pace – che saranno unutile aglididurante la manifestazione per i serrati controlli – sono stati accolti nei loroda ospiti indesiderati.