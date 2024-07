Noos – L’avventura della conoscenza | anticipazioni ospiti e streaming

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024)Stasera, giovedì 18 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda, la serie scientifica in sette puntate di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campicondotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma battezza come sempre le sue puntate con la bellezzanatura, talvolta incontaminata. Nell’odierno appuntamento ci troviamo in Antartide, dove assistiamo alla straordinaria avventura di un pinguino imperatore, dalla nascita alla sua partenza per il mare.