Motocross il Mondiale MXGP riparte da Locket Prado e Herlings sfidano Gajser

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo aver messo in archivio la trasferta indonesiana, ed aver vissuto una settimana di riposo, è tempo di rituffarci nel. Nel corso del fine settimana che si sta per aprire, infatti, andrà in scena il Gran Premio della Repubblica Ceca, tredicesimo appuntamento del2024. La situazione in classifica generale si è fatta quanto mai interessante. Quello che sembrava un duello, invece, si sta sempre più trasformando in un “triello”. Davanti a tutti rimane sempre lo sloveno Tim(Honda) con 608 punti, ma alle sue spalle molto bolle in pentola. In seconda posizione troviamo il campione del mondo in carica, lo spagnolo Jorge(Gas Gas) con 574 punti (-34 lunghezze), con un arrembante Jeffreyin terza con 557 punti.