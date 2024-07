Marita Comi oggi | cosa fa la moglie di Massimo Bossetti? l’ultima apparizione

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ai tempi delle indagini sul caso di Yara,fu uno dei personaggi più discussi e sui quali si concentrò il clamore mediatico, anche a causa di dettagli scabrosi.ladi, lavora come addetta alle pulizie notturne presso alcuni uffici della zona in cui vive, a Mapello (Bergamo), e ha dovuto mettere da parte l’attività di casalinga per sostenere la sua famiglia.ha rilasciato la sua ultima intervista ufficiale nel documentario dal forte approccio innocentista Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio, uscito su Netflix a luglio 2024.nel documentario Netflix sul caso di Yara Gambirasio.ha 45 anni e continua a vivere nella casa di Mapello con la madre anziana, di cui si occupa, e i tre figli, Nicolas, cheha 21 anni e lavora, e Alice e Aurora, nata rispettivamente nel 2004 e nel 2006.