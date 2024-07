LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | va via la fuga con Van Aert Carapaz e Hindley Gruppo a quattro minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE14.52 Andatura molto diversa in, con la UAE Team Emirates a gestire la situazione provando anche a rinfrescarsi con il ghiaccio. Seconda giornata consecutiva veramente calda in questa Grande Boucle. Ice packs for everyone! Poche de glace pour tout le monde !#TDFpic.twitter.com/HtGsbOI403 —de(@Le) July 18,14.49 Intanto due cose da segnalare, cambio della scarpetta per Jonas Vingegaard e Oscar Onley che viene ripreso dal. Il britannico ha avuto un problema meccanico e non è più riuscito a riaccodarsi ai fuggitivi. 14.47 Ecco la volata per il secondo GPM di giornata. @LazkanoOier and @RichardM are fighting for the polka dot jersey. 2 more points for Lazkano. @LazkanoOier et @RichardM se battent pour le @maillotapois.