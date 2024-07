Le note-capolavoro dei Pink Floyd con l’Orchestra regionale della Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 18 luglio 2024 – Sono iniziati mercoledì sera i concerti del Musart Festival Firenze 2024 al Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grandeinserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco, già luogo di rappresentazioni ed eventi a beneficio dei Medici eloro corte. Sul palco iLegend, band che da vent’anni rende il miglior omaggio alla musica dei, e, tra le più apprezzate compagini italiane, per una speciale versione di “The Dark Side of the Moon”.