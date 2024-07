L’afflusso dei turisti satura il Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Effettoaldi Grosseto e i numeri degli accessi salgono confermando la struttura sanitaria maremmana leader dell’Usl Sud Est. Dal 1° al 15 luglio sono stati 3666 i pazienti presi in carico, pari a una media 244 al giorno. Numeri che parlano chiaro, la Dea di Grosseto è prevalentemente in fascia rossa, cioè con un numero alto di accessi giornalieri: "Quando ne vediamo pochi – spiega in prima battura il dottor Mauro Breggia, direttore delgrossetano e anche del dipartimento di Emergenza –urgenza dell’Asl sudest - ne abbiamo 233 di accessi, è accaduto il 6 di luglio.