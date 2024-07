La nuova maglia della Roma è un' immersione nella storia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un vero e proprio esempio di archeologia calcistica: si può riassumere in questo modo il lavoro che c'è dietro laHome, realizzata da adidas, partner dei giallorossi dalla scorsa stagione. Perché non c'era squadra migliore per mettere in piedi un'operazione del genere: per la città, certamente, che grondada ogni dove, ma anche per la forte identità del club, per il senso di passione che trasmette e che, in qualche modo, è intatto sin dai suoi primi anni di. Ed è proprio ai primi anni dell'esistenza dell'Asche questasi ispira: si va molto indietro nel tempo, alla stagione 1933/34, quando la società è nata appena da sei anni. La casaè il Campo Testaccio, un luogo simbolo dell'identitànista anche per il quartiere in cui sorge.