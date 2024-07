La Juventus soffia Cabal all’Inter Miretti rinnova si complica Koopmeiners?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sembrava già tutto fatto per il passaggio di Juaned, invece, lail giocatore ai nerazzurri chiudendo in un lampo la trattativa con il Verona. L’altra buona notizia per i bianconeri è il rinnovo difino al 2028, mentre non altrettatanto. si può dire per il grande obiettivo del mercato,, che l’Atalanta pare non voglia cedere LA: I DETTAGLI Sfumato Calafiori, vero obiettivo per la difesa, a causa delle richieste economiche troppo elevate del Bologna, lanon si è persa d’animo e si assicurata il promettente terzino del Verona con un vero e proprio scippo. Il classe 2001 era praticamente dei campioni d’Italia che, a fronte di una offerta di 8 milioni, si erano sentiti tranquilli tanto da congelare la trattativa.