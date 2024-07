Joe Biden positivo al Covid l’impatto sulla corsa elettorale e i possibili sostituti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è risultatoal-19, costringendolo a interrompere bruscamente la sua tappaa Las Vegas. Subito dopo aver ricevuto il risultato del test,è rientrato nella sua residenza privata in Delaware., che è vaccinato e ha ricevuto il richiamo, sta mostrando solo sintomi lievi. La Casa Bianca ha annunciato che seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e ha precisato che il presidente continuerà a lavorare dalla sua residenza in isolamento. Già si parla di un possibile ritiro del presidente dallapresidenziale, e questo appare così come un ottimo pretesto per uscire fuori dalle scene senza fare troppo rumore. Ma chi potrebbe sostituirlo? Gli scenari, dalla meno ovvia Kamala Harris financo alla governatrice del Michigan.