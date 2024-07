Inchiesta Venezia assessore Renato Boraso rassegna le dimissioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'alla Mobilità del Comune di, hato ledall'incarico e ha lascia anche Ca' Farsetti, non essendo consigliere comunale. Lo ha annunciato all'ANSA il suo avvocato difensore, Umberto Pauro, dopo l'incontro con il politico nel carcere di Padova. Il legale non ha commentato la scelta dell'assistito ritenendola un atto dovuto.è arrestato nell'ambito della maxi-per corruzione che vede indagato anche il sindaco della città, Luigi Brugnaro. Il 16 luglio sette persone sono finite ai domiciliari, due in carcere - tra cui appunto- e in 18 hanno scoperto di essere indagate. L'è legata alla vendita di aree pubbliche e di palazzi comunali. La bufera, per proporzioni, è seconda solo all'sugli appalti del Mose, che 10 anni fece scattare 35 arresti.