In esubero 14 giornalisti su 32 | chi sostituirà i bordocampisti Dazn?

(Di giovedì 18 luglio 2024) Trascorrono i 90 minuti (più recupero) vicino alle panchine, nel tentativo di carpire le indicazioni degli allenatori ai propri giocatori, raccontare degli aneddoti su ciò che accade in zone non coperte dalle telecamere che trasmettono in diretta e aiutano i telecronisti a rendere ancor più partecipativo e interattivo il racconto di una partita. E non solo: prima e dopo la partita, sono coloro i quali rendono possibili le interviste (anche “a caldo”) ai protagonisti del match. Idi, però, sono destinati a sparire, visto che la maggior parte degli esuberi (14 su 32contrattualizzati) svolgono proprio questo ruolo.