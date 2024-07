Il sogno a stelle e strisce del correggese Setti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024). Il cestistaDamiano, play-guardia del 2004, è reduce da una positiva avventura oltre Oceano che potrebbe spalancargli le porte del college e quindi della NCAA. Finita la trafila nella cantera della Stella Azzurra Roma con cui ha conquistato diversi scudetti giovanili,si era trasferito a Colleferro con cui, a metà gennaio, ha disputato la prima tappa del torneo European Youth Basketball League Under 20 a Brno, in Repubblica Ceca, una sorta di Eurolega di categoria, chiusa a 19.3 punti 5.8 assist a partita. Dopo questa kermesse, il cestistaha fatto armi e bagagli per immergersi nell’universo americano alla Victory Christian Academy, una scuola superiore privata, in Usa definita come "prep school", ovvero le scuole che preparano studenti ed atleti in vista del college.