IL SACRIFICABILE Ilic potrebbe partire Così Coppola torna d’attualità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) La lista Champions condiziona il mercato. E a farne le speseessere un investimento di gennaio:, arrivato dal Partizan per 4 milioni più uno di bonus. L’arrivo del ragazzo comportò qualche scossone tra la dirigenza e Motta. Sei mesi dopo, complice la lista, il Bolognacedere il serbo in prestito per salvaguardare l’investimento. Obiettivo, sostituirlo con un Under italiano per liberare un posto in caso di addio di Calafiori: e allorareil nome di Diego(20) del Verona, magari in uno scambio.