Il regalo in busta paga dell’Hitachi | 4175 euro in più ad ogni dipendente

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pistoia, 18 luglio 2024 – I dipendenti dei cinque stabilimenti italiani di Hitachi Rail, tra cui quello di Pistoia, riceverannoin più nelladi luglio “inmente dalle loro mansioni. Si tratta, come rendono noto i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil in una nota, del premio produzione. “Il raggiungimento degli obiettivi su cui è costruito il piano di contrattazione di secondo livello per l'anno fiscale 2023 ha prodotto un ottimo risultato economico per i lavoratori del gruppo”, si legge ancora nella nota. Il premio di produzione di Hitachi Rail, società a proprietà giapponese, è finalizzato al raggiungimento di alcuni obiettivi concordati tra azienda e sindacati, tra cui il rispetto dei tempi di consegna delle commesse, che nell'ultimo periodo sono state numerose, sia dall'Italia che dall'estero.