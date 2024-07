Il limite maggiore della missione di Meloni in Libia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug – Se c’è un aspetto positivo del governo guidato da Giorgia, in un quadro generale che nel primo anno è stato abbastanza terrificante, è quellovivacità diplomatica. Il premier ha sempre curato con molta attenzione i rapporti bilaterali, specialmente sul Mediterraneo e in Asia. Se il suo esecutivo raggiungerà progressivamente risultati migliori proseguendo nella legislatura, molto sarà dovuto a questo approccio senza dubbio costruttivo, pur in un contesto generale ancora decisamente deludente (ma, questo va detto per onestà, in via di miglioramento da qualche mese).