Il discorso della von der Leyen per la rielezione | tra Green Deal migranti e bacchettate a Orban Le 30 pagine di Ursula

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si gioca il tutto per tutto,von der, nella giornata cruciale del voto con cui punta allacome «presidenteCommissione Europea. Parlanecessità di «un’agenda di riforme ambiziose, per garantire il corretto funzionamento di un’Unione più grande. Per affrontare le sfide geopolitiche e migliorare la legittimità democratica, in particolare attraverso la partecipazione dei cittadini». Ossia, passando sin dall’introduzione un veloce colpo di spugna sulle polemiche post elettorali, sulla logica dei caminetti denunciata da Giorgia Meloni. E la decisione sui top jobs: un accordo sulle nomine per i vertici delle istituzioni europee frutto di strategie e accordi a ridosso dell’apertura delle urne.