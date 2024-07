Formula1 Leclerc accoglie Hamilton | Per me grande opportunità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (askanews) – Charlesa braccia aperte Lewis. In una intervista alla Bbc il pilota monegasco della Ferrari è tornato a parlare dell’arrivo del sette volte campione del mondo per il triennio 2025-2027, esaltando la mossa del Cavallino Rampante e mostrandosi entusiasta di condividere il box con l’inglese. “Per me sarà un’incredibile. Potrò imparare dal pilota più vincente di sempre e potrò mettermi alla prova contro Lewis, che è un punto di riferimento per tutti. Devo convincermi di essere il pilota più veloce quando indosso il casco, ma non vedo l’ora di misurarmi, sarà molto interessante per me. Ho sempre detto che si impara da ogni compagno di squadra, e quando guardo il suo modo di guidare non vedo punti deboli.