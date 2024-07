Fincantieri ed Hera insieme per smaltire rifiuti e creare valore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Costituire una newco in grado di gestire quasi 100 mila tonnellate l'anno di scarti industriali prodotte nei cantieri realizzando un nuovo sistema integrato di gestione, da recuperare in ottica di economia circolare. E' in sintesi il contenuto di un Memorandum d'intesa siglato trae la multiutility del settore ambiente, che avrà come prima area di intervento Monfalcone (Gorizia), entro il 2024. Successivamente, la partnership sarà estesa ad altri cantieri diin Italia e, potenzialmente, all'estero. La newco sarà partecipata dae dal gruppo, attraverso le sue controllatembiente Servizi Industriali (HASI) e ACR di Reggiani Albertino S.p.A. (ACR), parte del Gruppombiente.