(Di giovedì 18 luglio 2024) Laè una malattia virale emergente, trasmessa principalmente dalle punture di insetti infetti. Scoperta inizialmente in Sud America, questa malattia sta guadagnando attenzione per la sua diffusione in nuove aree e per idebilitanti che può causare. In questo articolo, esploreremo idellae le misure preventive che possono essere adottate per ridurre il rischio di infezione. ANSA/ALESSANDRO DI MEO – Tutto sulla– VelvetMagIntroduzione allaLaè causata dall’virus (OROV), un arbovirus appartenente alla famiglia dei Peribunyaviridae. Il virus è principalmente trasmesso agli esseri umani attraverso la puntura di insetti infetti, in particolare il Culicoides paraensis, un tipo di moscerino.