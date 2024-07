F1 l’autodromo di Monza potrebbe riportare in vita la mitica sopraelevata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Angelo Sticchi Damiani, nel corso di una conferenza stampa in cui si è parlato anche delle trattative con Formula 1 per il rinnovo di contratto del Gran Premio d’Italia a, ha svelato l’esistenza di un progetto di ristrutturazione dell’anello di velocità delbrianzolo. Ricordiamo che la “” ospitò la F1 in alcune edizioni del GP italiano fino al 1961, ma a causa delle sue condizioni non viene più utilizzata per gare ufficiali. “La pista di alta velocità, per me che sono una persona che ama molto la storia di questo circuito, rappresenta forse la cosa più iconica che c’è neldi. È stata teatro di storie straordinarie, bellissime. Quella pista è come un’enciclopedia da sfogliare. Per me è assolutamente necessario e importante che venga recuperata”, dichiara Sticchi Damiani. “Si tratta di un qualcosa di fattibile ed ancora possibile.