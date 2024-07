Di Paolo torna a Reggio | sarà lui a prendere il posto di Mangone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) In attesa di completare e corroborare l’organico per la prossima stagione mediante, in prima istanza, l’acquisto del play (per il quale sono giorni caldi) e confidando in una positiva risposta da parte di Galloway, che si vuole confermare, entro l’inizio delle Olimpiadi di Parigi, l’Unahotels aggiunge un’importante pedina allo staff tecnico. C’era infatti da riempire la casella lasciata vuota da Giuseppeil quale, a fine giugno, ha esercitato la clausola di uscita dal contratto che lo legava alla Reggiana. A sostituirlo arriverà o, per meglio dire, tornerà, Giuseppe Di, che aveva già ricoperto il ruolo di 2° assistente nel 2018/2019, dietro a coach Devis Cagnardi e al suo vice, Federico Fucà, tuttora primo consigliere dell’allenatore Priftis. Di, 30 anni, ha lavorato a lungo nella sua Chieti, prima di svolgere apprezzata attività di assistente con Cantù.