Cosa si intende per accudimento invertito come si manifesta e le conseguenze

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da diversi anni la ricerca scientifica, e anche la divulgazione generalista, hanno posto molta attenzione sul rapporto tra genitori e figli evidenziandoda questo dipenda molto dello sviluppo del bambino. In questo vasto e articolato panorama è utile affrontare la questione del cosiddettoe attaccamento Per comprenderesiperè necessario definire prima cos’è l’e per farlo dobbiamo occuparci anche dell’attaccamento, essendo le due dimensioni complementari tra loro. La cosiddetta teoria dell’attaccamento, elaborata dallo psicanalista John Bowlby, spiegail bambino sviluppi un legame emotivo profondo e duraturo con la figura di riferimento primaria. Questo legame si realizza in quattro fasi.