Convention Gop il giorno dell' incoronazione di Trump

(Di giovedì 18 luglio 2024) Via al quarto e ultimorepubblicana a Milwaukee, quella che incoronerà formalmente Donaldcome candidato del partito per la Casa Bianca, sotto una pioggia di 100 mila palloncini rossi, bianchi e blu, i coloria bandiera americana. Il tycoon dovrebbe tenere l'attesissimo discorso di accettazionea nomination intorno alle 21 locali (le 4 di notte in Italia), sotto gli occhie tv di tutto il mondo, di 2.429 delegati, di migliaia di giornalisti e di tutti i famigliari, compresi Melania e Ivanka (finora assenti). Sarà la sua apoteosi, neldedicato al tema 'Make America Great Once Again'.