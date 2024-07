Conte a Toti | Non emettere sentenza di condanna per la Liguria

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 18 luglio 2024) GENOVA – “Vorrei chiarire un primo punto a scanso di equivoci.ha dichiarato che ci e’ rimasto molto male quando ha saputo di questa manifestazione. Mi rivolgo a lui. Presidente, questa manifestazione non ha obiettivo di alimentare una gogna mediatica sulla tua persona. Ti difenderai in sede processuale e noi non siamo qui per unadinei tuoi confronti, ma non vogliamo che tu emetta unadinei confronti della tua”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppein piazza De Ferrari a Genova in occasione della manifestazione delle opposizioni. “Il modello di governo regionale che vien fuori dalle carte, le abbiamo lette, non sono fantasie, e’ un modello marcio. Non si puo’ pensare di governare una regione incontrando amici e imprenditori”, ha concluso