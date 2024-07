Comune tesoretto per le assunzioni | In tre anni 11 milioni di euro in più Così freniamo il calo di organico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Grazie alla ristrutturazione del debito delè stato ricavato un, circa 11dinel triennio 2024-2026 ( di cui 10come impegno di spesa nel biennio 2025-2026), per aumentare lea Palazzo Marino e "mantenere il turnover" attraverso nuovi concorsi e scorrimento delle graduatorie nelle varie Direzioni. Una soluzione, che verrà portata oggi in Consiglio comunale con la variazione di bilancio, per frenare ildi personale negli uffici comunali, dove attualmente lavorano oltre 13mila persone, dovuto anche alla fuga di nuovi assunti verso enti in grado di garantire stipendi superiori. Il primo effetto dell’aumento di spesa per il personale è la tregua con i sindacati che hanno revocato lo sciopero proclamato per il 19 luglio da Fp Cgil, Cisl Fp, UilFpl, Csa e dalla Rsu.