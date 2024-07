Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati parla lui | Successe cose molto gravi

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 18 luglio 2024) Francesconon stanno più insieme, lui annuncia la rottura sui social Storia finita tra, cosa ha detto lui su Instagram È giunta al capolinea la storia d’amore tra Francesco, ad annunciare la novità è stato lui tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. FrancescoIl noto personal trainer non ha rivelato i motivi che li hanno spinti a dirsi addio, però ha fatto sapere che. Queste le sue parole: “Io eci siamo, definitivamente. Non torneremo mai più insieme. Recentementeche adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni cistati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamoin pessimi rapporti.