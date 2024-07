Chat degli orrori fra giovanissimi con insulti antisemiti Il giudice li perdona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Siena, 18 luglio 2024 – La, ’The Shoah party’, esisteva. Amministratore un sedicenne torinese, assistito dall’avvocato Stefano Tizzani. Choc il contenuto di immagini e video che conteneva. Le contestazioni a 19 minorenni che le avevano sul cellulare erano dunque pienamente fondate. Ma il reato è stato dichiarato estinto per la concessione del perdono giudiziale. I giovani, fra i quali anche tre senesi, hanno compreso il disvalore dei fatti. Perciò le motivazioni della decisione del tribunale per i minorenni di Firenze del 27 maggio, che sono state depositate, rappresentano un ’faro’ per molti genitori. Tutti gli adolescenti hanno ammesso di aver fatto una cosa «moralmente inaccettabile» sottovalutando «la gravità dei contenuti presenti nelle, ritenuti ingenuamente una forma di umorismo ’nero’».