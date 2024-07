Amadeus condurrà un Sanremo 2 0 su Nove? Il programma Suzuki Music Party

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,non si ferma mai! Il conduttore, dopo il successo di “I Soliti Ignoti” e il ritorno della “Corrida”, è pronto a lanciare un nuovo progetto televisivo:torna con un nuovo showale:suSi tratta di uno showale in prima serata che andrà in onda suil prossimo 22 settembre., oltre alla conduzione, ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico. Ma cosa vedremo sul palco di? 12 big dellaa italiana si alterneranno sul palco, cantando un brano del loro repertorio e presentando in esclusiva un inedito. Un format che ha subito acceso il web, con paragoni immediati a. In molti hanno definitoun “2.0” o un “mini”, ironizzando con meme e commenti sui social.