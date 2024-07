Allarme sicurezza nel centro storico Confesercenti incontra i vertici dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 - "Dopo il decoro la".non vuole spegnere i riflettori suled in particolare sull’asse commerciale di Borgo, area che negli ultimi giorni ha visto una serie di episodi di microcriminalità e accattonaggio molesto. Per questo il presidente Pisa Fabrizio Di Sabatino ha chiesto ed ottenuto un incontro con il comando dell’Arma dei, potendo così affrontare le principali questioni con il comandante provinciale colonnello Mauro Izzo, il comandante della Compagnia di Pisa maggiore Andrea Di Nocera ed il tenente colonnello Giovanni Mennella comandante del Reparto operativo di Pisa. “Dobbiamo innanzitutto ringraziare tutto il comando dell’Arma, a cominciare dal colonnello Izzo, per aver accolto immediatamente la nostra richiesta di incontro – spiega Fabrizio Di Sabatino -.