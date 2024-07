Aeroporto Berlusconi decollano solo le polemiche

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ricapitoliamo. Come gesto di sfregio agli avversari politici qualcuno dalle parti del governo decide di intitolare l’di Malpensa a Silvio, rendendo la tratta Milano-Palermo un salto quantico da chi ha pagato la mafia () e chi l’ha combattuta (Falcone e Borsellino). Si scopre poco dopo che la santificazione aeroportuale di Silvio è stata voluta da Matteo Salvini. Il ministro nonché vice premier ha unchiodo fisso in testa, quello di disarticolare gli alleati di maggioranza per recuperare il terreno perduto e per non arrivare frantumato al congresso del suo partito per fine anno. In sostanza Salvini ha usatocome randello contro Forza Italia. A questo punto interviene nel dibattito Pier Silvio, di professione amministratore delegato di Mediaset ma soprattutto figlio del fondatore e leader massimo del partito azzurro.