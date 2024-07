ZAK esce con il brano d’esordio HANGOVER

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si balla sulle note di “” di Zak. Andiamo a saperne di più deldi Zak e dell’artista. Zak pubblica “” Il cantautore bresciano Zak esordisce come solista con il” pubblicato per Indie Box/ADA Music Italy. Come nasce la canzone?– spiega – è nata un sabato mattina da un forte mal di testa e da qualche crampo allo stomaco. Stavo passando un periodo non proprio eccezionale, ma di fatto in quel periodo non mi ero accorto che stavo vivendo a pieno e senza regole. Probabilmente nel mio disagio ero terribilmente libero, di sbagliare, cadere, rialzarmi e ricadere. Alcuni giorni ero apatico, altri euforico, in altri lunatico e la mia unica costante era la musica.