WWE | Lo speciale Great American Bash di NXT raddoppia saranno due le puntate a tema

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel corso dell’ultimo PLE di NXT, Heatwave, era stato annunciato chequest’anno sarebbe stato una puntatadi NXT e non un PLE come accaduto l’anno scorso. Al tavolo di commento questa notte è stato annunciato un cambiamento, con lespeciali chedue, infatti a quella del 6 Agosto è stata aggiunta anche una puntata il 30 luglio. Olimpiadi e cambio canale Le duespeciali non andranno in onda su USA Network, in quanto il canale sarà occupato per la messa in onda delle Olimpiadi estive di Parigi.sarà quindi trasmesso su SyFy e la scelta di proporre dellespeciali dovrà servire a limitare il calo degli ascolti dovuti al cambio canale. Uno dei match sicuri persarà quello tra Thea Hail e Roxanne Perez con in palio il titolo femminile di NXT.