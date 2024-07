Vaccinazione in gravidanza | Se lo proteggi ora sarà più forte domani al via campagna Asl Roma 3

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Se loorapiù”, questo lo slogan scelto dalla Asl3 per laa favore delle vaccinazioni in. Volantini e locandine saranno distribuiti nei presidi sanitari della Asl e soprattutto nei sette centri vaccinali del territorio, al fine di sensibilizzare le future mamme e per alzare l’attenzione sull’importanza, anche in, dei vaccini. Nel vasto territorio della Asl3 circa il 25% delle donne insceglie di vaccinarsi, vale a dire 1 su 4. “I numeri che raccogliamo ci spingono ogni anno a lanciare un nuovo appello a chi aspetta un figlio, perché sappiano che i vaccini rappresentano il primo atto di amore nei confronti del proprio bambino e anche che esistono dei rischi nel caso in cui la mamma non si sottoponga alla”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl3.