Traffico Roma del 17-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati attenzione per un incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna Ci sono code tra le uscite Prenestina e Tiburtina perrallentamenti e code anche tranne Salaria tra BivioFiumicino Anagnina ancora in coda sulla carreggiata interna del gra dalla Cassia bis alla Salariae code sull’intero tratto Urbano della A24L’Aquila Verso il raccordo anulare in tangenziale abbiamo fine a tratti tra salari e Corso Francia in direzione dello Stadio Olimpico resta chiusa temporaneamente per un incendio di fogliame via del Casale Lumbroso tra via della Tenuta di Santa Cecilia Vicolo del Casale Lumbroso In entrambe le direzioni sempre per incendio file su via Ardeatina nei pressi di via di Santa fumia per un incidente su via Tiburtina da via di Tor Cervara al bivio per il abbiamo code nei due sensi di marcia analoga situazione su via ...