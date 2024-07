Torna AI GIRLS il programma di formazione sull’AI dedicato alle ragazze

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È tempo di bilanci – e di bilanci molto positivi – per AI, il lungo e articolato percorso formativo gratuitostudentesse di scuole secondarie per avvicinarleprofessioni STEAM, sostenuto da IGT, azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato, e curato da Codemotion, la più grande community tech in Europa che attraverso la sua piattaforma offre percorsi di crescita professionale per gli sviluppatori e supporta le aziende nelle loro strategie di employer branding, hiring e. Chiusa la prima edizione, si è già al lavoro sulla seconda destinata a toccare nel nuovo anno scolastico sempre nuove scuole. Ma andiamo con ordine.