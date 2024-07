Teatro Fluviale ad Apice il borgo e il fiume con la splendida rievocazione delle lavandaie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiIn un periodo in cui i fiumi sono sotto l’attaccoondate di calore, sul Calore saràcon ladi un tempo. Un grande evento di richiamo che si svolgerà Sabato 20 e Domenica 21 Luglio. Alessio Errico, Presidente Archeoclub D’Italia sede di: “Il 20 luglio e il 21 Luglio, addel beneventano saràin cui andremo a rievocare l’antica figura della lavandaia. Ilè una rappresentazione unica nel suo genere che è stata ideata e proposta per la prima vota in assoluto e in via sperimentale ad