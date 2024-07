Strage di via D’Amelio mi rivolgo a Maria Falcone e Salvatore Borsellino | unitevi per la verità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sabato 19 ricorderemo ladi via, dove persero la vita Paoloe i miei colleghi della polizia di Stato Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina e Agostino Catalano: si salvò miracolosamente Antonino Vullo. Ladi viaviene anche ricordata come il più grande depistaggio della storia della Repubblica. Ma durante questo mese, il 28 e il 29, ricorderemo anche la morte del commissario della Mobile palermitana Beppe Montana e ladel magistrato Rocco Chinnici. Tre funesti episodi che hanno segnato dolorosamente la mia vita a cui poi se ne sono aggiunti altri: l’agguato a Ninni Cassarà e Roberto Antiochia – 6 agosto ’85 – e nel 1988 Natale Mondo. Sto scrivendo pensando alle divisioni passate e quelle in atto, che riguardano le cerimonie in memoria delle stragi.