Spal il Cosenza su La Mantia e Maistro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Eppur si muove. Le prime due settimane di mercato dellanon sono state particolarmente vivaci, per usare un eufemismo. Effettivamente il club biancazzurro ha concretizzato ben poche operazioni, ma in realtà la carne al fuoco non manca. Rigorosamente in uscita. Dopo aver ceduto Michal Svoboda in prestito con diritto di riscatto al Dukla Praha, ieri laha perfezionato un altro trasferimento all’estero di un ragazzo cresciuto nel settore giovanile di via Copparo. Si tratta di Dawid Bugaj, difensore polacco classe 2004 che giocherà in Mls con la maglia del CF Montreal. In questo caso, la cessione è avvenuta a titolo definitivo. Naturalmente però le notizie che interessano i tifosi biancazzurri sono soprattutto quelle che riguardano i giocatori che fanno parte della squadra di Dossena.