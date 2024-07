Segreti di famiglia | le anticipazioni trama e cast della sesta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

Questa sera, mercoledì 17 luglio 2024, alle ore 21,30 va in onda in prima serata la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l'estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urganc?o?lu (l'Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un'avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un'indagine su un crimine. Zafer, il padre di Ceylin, scopre che sua figlia sta difendendo quello che lui crede essere l'assassino di Inci. La rinnega e le fa trovare tutte le sue cose in sacchi neri fuori dalla porta di casa. Lacin trova un orecchino di Inci, il che lo porta a pensare su chi possa essere l'assassino.