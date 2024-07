Scossa di terremoto nel Sebino | tanta paura ma nessun danno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sovere. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio, una breve ma relativamente intensadiha messo in allerta le comunità del, in particolare a Sovere, Pianico e Lovere. Laè stata avvertita intorno alle 15 ma non sembra comunque aver provocato danni o disagi.preoccupazione da parte di alcuni residenti, compresa la prima cittadina di Sovere, Federica Cadei: “E’ stata unadecisa, avvertita anche sulla sponda bresciana del lago di Iseo, ma non abbastanza forte per provocare problemi, infatti non ho ricevutoa segnalazione da parte dalle forze dell’ordine, ma solo dai cittadini; è stato solo un grande spavento, fortunatamente durato molto poco”. L’episodio è risultato, inoltre, isolato, senza ulteriori ripercussioni, danni o feriti.