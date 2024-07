Santa Chiara il bastione tornerà sicuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024): interventi in corso. Sono partiti da alcune settimane i lavori per il restauro e il risanamento deldia Urbino, azione attesa da tempo e che vede un investimento di oltre 800mila euro. Il primo stralcio si concentra sui giardini. Attesi da tempo perché, infatti, ilda anni mostrava gravi problemi strutturali, resi evidenti dalle fessure presenti nel lato nord ed est, dovute prevalentemente al cedimento del fondale, che avrebbero potuto compromettere seriamente la conservazione del bene. L’intervento provvederà al ripristino del danno e dell’aspetto del monumento. Le lesioni saranno sanate in modo definitivo tramite la realizzazione di barre armate che salderanno le fratture e renderanno stabili i ripristini. Si provvederà anche la rinforzo e al consolidamento delle fondazioni, attraverso appositi micropali.