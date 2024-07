Runner aggredito da un orso Torna la paura in Trentino | Grave problema per il turismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) DRO (Trento) Ferite alle braccia e alle gambe. Sono i segni dell’ultima aggressione di unsu un turista francese di 43 anni. Stava correndo lungo il Percdelle Crave, una via attrezzata a Naroncolo, Comune di Dro, in. La chiamata al 118 è arrivata poco dopo le 7 di ieri mattina, l’uomo, fuori pericolo di vita, è stato socce trasportato in elicotteto all’ospedale di Trento. "Da sindaco penso che vadano prese azioni più concrete con questi orsi confidenti – sottolinea il primo cittadino di Dro, Claudio Mimiola – Non dico di abbatterlo o di spostarlo, ma sicuramente non può rimanere in questa zona". La notizia dell’attacco arriva a una settimana esatta dall’incontro ravvicinato tra una turista svizzera con tre bambini e una femmina dicon il suo piccolo.