Rugby femminile torna in autunno la WXV ecco le avversarie dell’Italia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si disputerà dal 27 settembre al 12 ottobre la seconda edizione del WXV, il nuovo torneo internazionale voluto da Worlde che coinvolge 18 nazionali femminili divisi in tre divisioni. La WXV 1 è composta dalle migliori 3 squadre del Sei Nazioni 2024 e del Pacific Four Series 2024, mentre la WXV 2 vede al via le restanti formazioni del Sei Nazioni e le tre nazionali downunder meno quotate. L’Italia è inserita proprio in questa seconda divisione assieme a Sudafrica, Giappone, Australia, Galles e Scozia, anche se ogni nazionale affronta solo tre delle altre squadre del girone. In particolare le azzurre se la vedranno contro Scozia, Galles e Sudafrica, quindi due sfide ormai diventate tradizionali nel Sei Nazioni e quella contro le padrone di casa, visto che il torneo si disputerà a Città del Capo.