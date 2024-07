Rinvio a giudizio per Andrea Agnelli | processo Prisma nuovo assalto della Procura alla Juve

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)per 10 indagati, tra cui. Questa è la richiestadi Roma nell'ambito dela caricontus:per l'ex presidente bianconero e altri ex dirigenti allora al verticesocietà torinese, tra cui l'ex vice diPavel Nedved, l'ex Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato dell'area sportiva del club, e Fabio Paratici, ex ad. A parte quest'ultimo, che aveva lasciato lanel giugno del 2021 per andare al Tottenham, tutti quanti avevano lasciato le loro cariche il 18 gennaio 2023, in concomitanza con l'addio die l'insediamento di unconsiglio di amministrazione. Il filone è quello sulle plusvalenze e la manovra stipendi: nei confronti degli indagati, circa una decina, le accuse sono, a seconda delle posizioni, aggiotaggio, ostacolovigilanza e false fatturazioni.