Real Madrid | niente operazione al naso per Mbappé

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Scongiurata l’ipotesiper Kylian. La lieta notizia per il fuoriclasse francese, presentato ieri dal, è arrivata questa mattina. L’ex Psg ne aveva anche parlato nel corso della conferenza stampa: “\“. Adesso è arrivata l’ufficialità: ildinon avrà bisogno di un intervento chirurgico ma solo di un attento monitoraggio. Il nuovo 9 blancos si era fatto male nel corso del match contro l’Austria, dopo uno scontro con il difensore centrale avversario Danso, e dovrebbe rientrare il 7 agosto in tempo per la tournee negli Stati Uniti. Il primo allenamento è fissato per il giorno successivo, l’8 agosto. Tutto in linea per prepararsi al primo grande appuntamento: la Supercoppa Europea a Varsavia contro l’Atalanta.alperSportFace.