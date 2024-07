Quattro matrimoni e un funerale | tutte le curiosità sul film con Hugh Grant

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024)e unlesulconAutore di commedie romantiche ormai divenute grandi classici del cinema, Richard Curtis è la mente dietro Notting Hill, Il diario di Bridget Jones e Love Actually – L’amore davvero. Uno dei suoi primi grandi successi, però, è la commedia del 1994e un. Curtis ha raccontato di aver avuto l’ispirazione per la storia qui narrata sfogliando alcune vecchie agende, rendendosi conto di essere stato a settantaduein dieci anni. Ad aver diretto ilvi è Mike Newell, regista distintosi anche per iDonnie Brasco, Harry Potter e il Calice di Fuoco e Prince of Persia – Le sabbie del tempo.